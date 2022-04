Remscheider in Berufung: Freier von 17-Jähriger abgezockt

Remscheider in Berufung

Remscheid / Wuppertal Vom Amtsgericht Wuppertal war ein Remscheider wegen „versuchten sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen“ verurteilt worden, der Angeklagte sah sich schuldlos und forderte einen Freispruch.

Mehr Fragen als Antworten – dieses Fazit könnte ein 40-jähriger Remscheider aus seinem Berufungsprozess am Landgericht Wuppertal ziehen. Vom Amtsgericht Wuppertal war er wegen „versuchten sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen“ zu einer Geldstrafe von 9000 Euro verurteilt worden. Der Angeklagte sah sich jedoch schuldlos – es habe nicht einmal eine Berührung gegeben – und forderte Freispruch. Die Staatsanwaltschaft wies auf die erheblichen Vorstrafen hin und verlangte eine Freiheitsstrafe.

Als Preis für die Dienstleistung im Auto des Remscheiders wurden 180 Euro vereinbart, Treffpunkt eine Nebenstraße in Vohwinkel. Dort stieg eine Freundin mit ein – „zur Sicherheit“ war eine Begründung, „als Ablösung“ eine andere. Zu dritt fuhr man dann in einen Waldweg bei Grünwald, die Freundin stieg aus, die 17-Jährige verlangte und bekam Vorkasse – mit dem Geld sprang sie aus dem Auto und rannte weg. Der geprellte Remscheider setzte ihr nach, bekam aber nur die Handtasche zu fassen, nicht das Geld. Der Kontakt, um die Handtasche (mit zwei Messern und Marihuana) gegen den Liebeslohn zu tauschen, endete in einem Anruf des Vaters, der eine Anzeige wegen „Verführung kleiner Mädchen“ ankündigte. Die führte zu einer Hausdurchsuchung beim Remscheider, der alles offenlegte, und zum ersten Prozess. Die Gegenanzeigen gegen die Mädchen endeten mit vorläufigen Einstellungen, mit Jugendarrest und Sozialstunden.