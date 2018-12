Remscheider Hochschulpläne: Gute Botschaft mit erhoffter Langzeitwirkung

Honsberg Bedenkt man, wie viel Vorarbeit nötig war und wie viele Menschen auch im politischen Raum im Vorfeld darüber informiert waren, ist es ein kleines Wunder, dass die Pläne der Rheinischen Fachhochschule (RFH) Köln, in Remscheid ab dem kommenden Jahr einen Hochschulstandort aufzubauen, nicht vorab an die Öffentlichkeit gelangten.

Die besondere Bedeutung dieses Projektes für die Zukunft der Seestadt auf dem Berge war es wohl, die diesen Sonderfall ermöglichte. So konnte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz am 6. September in der Ratssitzung die frohe Botschaft verkünden: Remscheid wird Hochschulstandort und arbeitet so nicht nur aktiv gegen den Fachkräftemangel der heimischen Unternehmen an, sondern ermöglicht es auch jungen Menschen, künftig direkt vor Ort ihre Bildungspläne zu verwirklichen. Dahinter steht die Erfahrung, dass derjenige, der zum Studium in eine andere Stadt zieht, meist nicht wieder ins Bergische wiederkehrt. Ein steter Aderlass, den die Stadt stoppen will.