Zuletzt geschlossene Geschäfte dürfen ab Montag wieder öffnen : Remscheider Händler freuen sich auf die Kunden

Remscheid Nach gut einem Monat der Schließung durch die Corona-Pandemie dürfen ab Montag Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter wieder öffnen – unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen.

„Wir sind unfassbar froh, wieder aufmachen zu dürfen“, sagt Thomas Hertel. Die vergangenen Wochen waren für keinen Einzelhändler einfach: Der Lüttringhausener Juwelier hat versucht, die Zeit zu überbrücken und zumindest telefonisch für seine Kunden erreichbar zu belieben. Daher weiß er auch, was ihn am Montag erwarten wird. „Viele Kunden haben wegen Reparaturen angerufen. Vielleicht werden aber auch einige vorbeikommen, um Geburtstags- oder Hochzeitsgeschenke zu kaufen.“ Einen großen Ansturm oder lange Schlangen vor seinem Ladengeschäft an der Kreuzbergstraße erwartet er aber nicht.