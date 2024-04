Raser aus Remscheid Häftling „bretterte“ mit 200 km/h über die Autobahn

Zwei Autos liegen nach einem Unfall auf der Wiese. Eines auf dem Dach, das andere auf der Beifahrerseite, Fahrzeugteile überall auf der Straße. Der Unfall am 15. Februar 2023 auf der A 46 in Höhe der Ausfahrt Holthausen hatte mit einer wilden Raserei begonnen: Mit seinem Mercedes Benz AMG und 200 Kilometern pro Stunde war Serhat S. über die A 57 in Richtung Köln „gebrettert“.