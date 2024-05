Prozessauftakt in Wuppertal Mutmaßliches Remscheider Gucci-Gang-Mitglied wegen Zuhälterei vor Gericht

Als die Angeklagten in den Saal geführt werden, klicken die Kameras. Von Anwälten abgeschirmt, mit einer Mappe vor dem Gesicht, setzen sie sich auf die Anklagebank. Es sind nur wenige Minuten, in denen die Öffentlichkeit zugelassen wird im Prozess gegen Hendrik Christo V. aus Remscheid und Calvin-Jeremias S. aus Wuppertal. Der eine 18, der andere 19 Jahre alt, angeklagt wegen Zuhälterei und Körperverletzung. Beide sind polizeibekannt: Sie sollen zur Wuppertaler „Gucci-Gang“ gehört haben, einer Gruppe von Jugendlichen, die sich zusammengefunden hatte, um Straftaten zu begehen. „Die Bande gilt als zerschlagen, die Rädelsführer sitzen in Haft“, so der Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft, Wolf-Tilman Baumert.