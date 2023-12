Wegen Mehrwertsteuer in Remscheid Gastronomen befürchten weitere Schließungen

Unter den Remscheider Gastronomen sei die Stimmung in Anbetracht der Lage entsprechend verhalten bis schlecht, so der Dehoga-Vorsitzende: „So wie ich es mitbekommen habe, werden die meisten gezwungen sein, die Mehrwertsteuer auf den Kunden umzulegen.“ Dann wird der Restaurantbesuch also wieder teurer. Und das wahrscheinlich nicht nur um den erhöhten Steuersatz: „Wir hatten einen enormen Kostenanstieg in den vergangenen Jahren, allein an Einkaufspreisen für Lebensmittel.“ Diese hätten viele Gastronomen gar nicht vollständig an die Kunden weitergegeben, sondern lieber auf einen Teil der Marge verzichtet, da es ohnehin durch die zahlreichen Krisen weniger Kunden gab. „Und es kommen weitere Kosten auf uns zu, etwa im Bereich der Personalkosten oder CO 2 -Steuer.“