Kultur in Remscheid : Spiel mit dem Perspektivwechsel

Honsberg Der Titel der Ausstellung in der Galerie „Ins Blaue“ ist Programm: „somewhere in between“. Die beiden Künstler Renate Löbbecke und Jonas Hohnke arbeiten bei ihren Werken mit Wahrnehmungsmustern, die sie gerne mit einem Perspektivwechsel irritieren wollen.

So entstehen Zwischenräume, in denen sich der Blick auf das Alltägliche verändert. In der oberen Etage des Hauses an der Siemensstraße 21 auf dem Honsberg stehen drei Mülleimer mitten im Raum. Von außen mit glänzendem Weiß bestrichen, leuchtet aus dem Inneren jeweils ein Blau, ein Grün, ein Gelb. Die Objekte wirken zu edel für Abfall. Schmeißt man aber ein Stück zerknülltes Papier hinein, verändert sich der Farbraum. Der Zufall prägt den Dialog der Formen.

„Schläft ein Lied in allen Dingen/ Die da träumen fort und fort/ Und die Welt hebt an zu singen/ Triffst du nur das Zauberwort“. Diese Verszeilen des romantischen Dichters Joseph von Eichendorf benutzt Löbbecke in dem wohl extremsten Werk in dieser Ausstellung. Die quadratische Buchstabenfolge besteht aus Exkrementen, die die Künstlerin in ihrer Kloschüssel abfotografiert hat. Der Darm schafft eigene Produkte, die Löbbecke in einen neuen Kontext setzt. Was hat ein Stück rohes Fleisch mit den rötlichen Steinschichten in den Höhlen von Jordanien zu tun? Was verbindet eine aufgebrachte Menschenmasse mit einem Berg aus toten Rindern? Löbbecke sieht in diesen Weltausschnitten eine dynamische Struktur, auf die sie immer wieder und wieder stößt. Ob auf Reisen, oder beim Durchstöbern von Zeitungen und Magazinen – der ästhetische Blick überhöht die Wirklichkeit.