Fußball : Zum ersten Mal den Adler auf der Brust

Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Fußball-Torhüterin Lara Heidemeyer (15) feierte in diesem Jahr ihr Länderspieldebüt – und blickt voller Tatendrang nach vorn.

Welche Pointe das Jahr 2018 für sie bereit halten würde, war für Lara Heidemeyer im Frühjahr noch nicht abzusehen: „Bis Ende Februar war ich für sieben Monate verletzt gewesen“, berichtet die 15-jährige Fußballtorhüterin. Im Herbst bestritt die Remscheiderin für die Niederrhein-Auswahl im Länderpokal vier Spiele – in der Altersklasse U 18. Im Anschluss überbrachte ihr die Trainerin eine ebenso überraschende wie freudige Nachricht – die Einladung zum U 16-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Berlin. „Das hatte ich so nicht erwartet“, gesteht Heidemeyer.

Am 1. November kam der besondere Tag: Die Schülerin gab im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark vor rund 600 Zuschauern ihr Länderspieldebüt gegen die U 16 Dänemarks. „Dort aus dem Tunnel zu kommen und die Hymne zu singen war schon nicht schlecht“, erinnert sich die 15-Jährige strahlend an die letzten Momente vor dem Anpfiff. Die Anspannung war dabei offenbar schnell verflogen: „Ich musste lachen, weil einige Kinder im Publikum beim Mitsingen der Hymne immer zu früh dran waren“, erzählt sie.

Das Spiel selbst verlief für Heidemeyer beinahe unspektakulär: Ihre Mannschaft gewann hochverdient mit 2:1. „Dabei haben wir in einer Situation noch dreimal den Pfosten getroffen“, berichtet die Torhüterin, die am Gegentor schuldlos war. Die nächste Überraschung folgte auf den Fuß: Ohne ihr Wissen waren ihr die Eltern zum Spiel hinterhergereist. Welche Aufmerksamkeit die richtige Garderobe mitunter mit sich bringt, erfuhr Heidemeyer während der gemeinsamen Heimfahrt im ICE: „Da haben mich viele Leute wegen meiner DFB-Sachen angeguckt.“ Ein Grund, die Bodenhaftung zu verlieren, ist das erste Länderspiel für die Remscheiderin aber keineswegs: Bei ihrem nächsten Liga-Einsatz habe sie keinen Gedanken mehr an ihren Einstand in der Nationnalmannschaft aufgewendet, erklärt Heidemeyer.

Auch auf Vereinsebene läuft es derzeit rund: Mit der U 17 von Frauen-Bundesligist Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck 19/68 führt sie in der Junioren-Bundesliga West/Südwest ungeschlagen die Tabelle an und stand bei den meisten Spielen im Kasten. Das Erstspielrecht hat sie hingegen beim SSV Bergisch Born – in einer Jungenmannschaft. „Für die möchte ich auch gern in der Liga spielen“, bekräftigt sie. Den guten schulischen Leistungen tut der intensive Trainingsaufwand offenbar keinen Abbruch, wie ihr Vater Christoph Heidemeyer betont. Auch er hatte in seiner Jugend Fußball gespielt. In der C-Jugend hatte auch er einer Niederrhein-Auswahl angehört. Begonnen hatte seine Tochter ihre Sportlerlaufbahn beim Handball – auch bereits im Tor. „Aber letztlich wollte ich immer Fußball spielen“, erzählt Lara Heidemeyer. Gesagt, getan: Durch einen guten Freund kam sie zum SSV Bergisch Born, bei dem sie als Stürmerin anfing – ehe sie auch dort ihren Platz zwischen den Pfosten fand.