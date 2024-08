Remscheiderin feiert Jubiläum Seit 40 Jahren Friseurin aus Leidenschaft

In schnelllebigen Zeiten wie heute sind langjährige Jubiläen eher eine Seltenheit geworden. Manuela Frowein (56) feiert gleich zwei davon. Am 1. August 1984 begann die Remscheiderin ihre Ausbildung als Friseurin. 15 Jahre später, am 1. August 1999, feierte sie die Eröffnung ihres eigenen Salons. Auch wenn es rückblickend so scheint, geplant war von alledem zunächst nichts. Denn eigentlich wollte die damals 14-Jährige einen gänzlich anderen Beruf ergreifen.