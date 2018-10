Remscheider Freiwilligenzentrale „Die Brücke“ feiert Zehnjähriges

Remscheid Die Freiwilligenzentrale „Die Brücke“ feierte ihr Jubiläum. Seit der Gründung im Jahr 2008 wurden bislang mehr als 600 Personen vermittelt.

Hans-Ulrich Sander ist einer der rund 600 Menschen, die durch die „Brücke“ ihr passendes Ehrenamt gefunden haben. Seit zehn Jahren vermittelt der Verein Suchende an die verschiedenen Institutionen. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2008 durch die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und die Stadt Remscheid. Dieses Jubiläum feierten Mitglieder, Ehrenamtler und Organisationen am Sonntag gemeinsam bei einem Festgottesdienst in der Stadtkirche sowie anschließenden Empfang im Vaßbendersaal mit Musik und Kabarett.

Aktuell gibt es sechs Mitarbeiter, die Schüler, Studenten, Berufstätige oder Senioren auf der Suche nach einem Ehrenamt unverbindlich beraten und entsprechende Stellen vorschlagen. Christa Hellmann (69) ist seit 2010 dabei und berät unter anderem einmal im Monat im F(l)air-Weltladen in Lüttringhausen. Auch am Hasenberg gibt es das Angebot im BBZ sowie zwei Mal die Woche im Brücken-Büro an der Alten Bismarckstraße. Verstärkung im Beraterteam werde immer gebraucht, merkt sie an. Außer Kontaktfreude brauche man keine Voraussetzungen, erklärt Berater Harald Frank.