Geburtenrate in Remscheid Frauen bekommen weniger Kinder

Die absolute Zahl der Geburten betrug 2022 in Remscheid noch 994, 2023 dann 918. Auch in allen Altersklassen separat betrachtet gingen die Geburtenzahlen 2023 zurück – mit einer Ausnahme. Mütter im Alter von 35 bis 39 Jahren haben im vergangenen Jahr mehr Kinder bekommen als davor: Waren es 2022 noch 154 Geburten, so waren es 2023 168 Geburten. Damit liegt die Zahl in etwa wieder auf dem Niveau von 2021 in dieser Altersklasse.