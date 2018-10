Remscheider Förster warnt vor Käferinvasion

Der Sommer nimmt kein Ende. Für den Remscheider Wald kann er in einer Katastrophe enden.

Volker Leipzig hat einen märchenhaften Arbeitsplatz. Oberhalb der Neyetalsperre zwischen Radevormwald und Wipperfürth liegt sein Forsthaus inmitten dunkler Wälder. Doch der Förster in Diensten der Stadt Remscheid prophezeit den Fichten, Buchen und Eichen in seinem Revier alles andere als eine märchenhafte Zukunft. „Wir stehen vor der größten Borkenkäfer-Katastrophe, die wir je erlebt haben“, sagt Volker Leipzig – und kann der kommenden Kalamität doch nur zusehen.

Die ist eine Folge des Sommers, der auch im Oktober noch nicht enden will. Was die Menschen freut, setzt den Bäumen weiter zu. Am Dienstagnachmittag kam es in Lüttringhausen erneut zu einem Feuer. Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern war zwischen Clemenshammer und Grund Unterholz in Brand geraten. Der Waldboden ist bis in eine Tiefe von 30 Zentimeter und mehr staubtrocken. Die Feuerwehr warnt deshalb: Offenes Feuer im Wald ist verboten.