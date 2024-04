TV-Tipp aus Remscheid Eine Bilderreise durch Frankreichs wilden Süden

Schumachers Kamera zeigt die beiden in ihrem wilden Heimatrevier – und begnügt sich nicht damit, im Laufe der Doku nur die Oberfläche dieses französischen Grand Canyons zu präsentieren. „Spannend war für mich auch, was sich unter den Schluchten befindet. Denn dort gibt es Grotten und Höhlen, wie sie in der Welt rar gesät sind oder sogar einmalig.“ So wie im Falle der „Grotte Chauvet“, die erst 1994 entdeckt wurde. „Diese Höhle wurde im Wechsel von Höhlenbären und Menschen genutzt“ erklärt Schumacher und kommt auf das Wunder im Inneren zu sprechen: „Hier fand man bis zu zwölf Meter lange Fresken, manche fast 40.000 Jahre alt, die von Frankreichs führender Archäologin Carole Fritz erforscht werden.“ Weil Atemluft diese Wunder aus der Steinzeit zerstören würde, ist Besuchern der Zutritt nicht gestattet. „Zu besichtigen ist nur eine nahezu identische Replik der Höhle. Auch wir durften nicht in der echten Grotte drehen, gaben aber dem Assistenten von Carole Fritz eine kleine Kamera mit“, erzählt Schumacher und freut sich, auf diese Weise den Zuschauern doch Impressionen vom Inneren der „Grotte Chauvet“ zeigen zu können. Und Schumacher wäre nicht Schumacher, wenn er nicht noch zwei weitere Highlights in die 45 Minuten lange Doku gepackt hätte.