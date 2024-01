Vergleichsweise ruhige Silvesternacht in Remscheid Feuerwehr muss bei Randale in Solingen helfen

So meldete die Feuerwehr In der Silvesternacht insgesamt 15 Kleinbränden und 21 Rettungsdiensteinsätze. In der Hochphase zwischen 00.30 und 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Nord, Lennep und Hasten unterstützt.