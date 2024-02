Sicherheit in Remscheid Remscheider Feuerwehr lehnt Pläne für längere Dienstzeit ab

Seit Monaten schon sorgen die durchgestochenen Pläne für Unruhe, es gab Protestaktionen und Mahnwachen. In dieser Woche wurde ein Gesetzentwurf zur Anhebung der Altersgrenze bei der Feuerwehr offiziell in den Landtag eingebracht. Auch wenn es im Detail ein paar Änderungen gibt, ist das Kernziel geblieben: Die Altersgrenze, an der Feuerwehrleute in den Ruhestand gehen dürfen, soll je nach Laufbahn von 60 auf 61 oder 62 Jahre angehoben werden. Begründet wird das mit dem wachsenden Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel.