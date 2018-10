Remscheider Feuerwehr in Fabrik und Hotel im Einsatz

Notrufe in Remscheid : Feuerwehr in Fabrik und Hotel im Einsatz

Foto: Christian Breuer

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde die Remscheider Feuerwehr zu einem Industriebetrieb an der Ringstraße in Lennep gerufen. Dort wurde festgestellt, dass eine Lagerhalle verraucht war.

Es wurde eine weitere Gruppe der Berufsfeuerwehr, ein Abrollbehälter Sonderlöschmittel sowie die Einheit Lennep der Freiwilligen Feuerwehr zusätzlich angefordert. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Betrieb. Der Brandherd im Bereich einer Fräsmaschine wurde schnell gefunden und gelöscht. Da große Teile der Lagerhalle und der angrenzenden Fertigungshalle verraucht waren, wurden Überdruckbelüftungsgeräte zur Entrauchung eingesetzt. Zudem schufen Feuerwehrleute weiter Abluftöffnungen. Nach Abschluss der Arbeiten wurden die Bereiche wieder für die Arbeiter freigegeben. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Ringstraße gesperrt.

Bereits gegen zwei Uhr waren die Einheiten Lennep, Lüttringhausen sowie der Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem Hotel am Jägerwald ausgerückt. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass angebranntes Kochgut die Ursache war. Der Einsatz konnte somit schnell abgeschlossen werden.

(red)