Reaktionen aus Remscheid Feuerwehr half bei Brand in Solingen aus

Remscheid/Solingen · Ein verheerendes Feuer wütete am Montagmorgen in einem Wohnhaus in Solingen-Höhscheid. Vier Menschen kamen dabei ums Leben. Auch der Remscheider Oberbürgermeister zeigt sich betroffen.

25.03.2024 , 15:41 Uhr

In Solingen brannte am frühen Montagmorgen ein Wohnhaus. Vier Menschen starben. Foto: Gianni Gattus

„Ich war entsetzt, als ich von dem furchtbaren Feuer in Solingen erfahren habe", sagt Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz über den Brand im Ortsteil Höhscheid am Montagmorgen: „Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind gestorben. Ein tragisches Unglück." Er habe sich bereits bei seinem Solinger Amtskollegen, Oberbürgermeister Tim Kurzbach gemeldet, um ihm seine Anteilnahme auszudrücken. Auch die Remscheider Feuerwehr unterstützte die Solinger Kollegen, hielt sich jedoch laut Brandmeister Mathias Fertsch im Hintergrund: „Vier Einsatzkräfte von uns waren vor Ort, um den Kollegen den Rücken zu stärken. Wir waren aber eher im Hintergrund im Einsatz und haben sichergestellt, dass man per Funk erreichbar blieb." Auch als Außenstehende sei die Situation vor Ort erschütternd gewesen. „So einen Einsatz erlebt man natürlich und auch glücklicherweise nicht jeden Tag. Auch wir empfanden das als schwierig. Uns hat dieser Einsatz auch mitgenommen", so Fertsch. Bereits seit Montagvormittag seien die Remscheider Einsatzkräfte wieder zurück. Gegen neun Uhr hatte die Feuerwehr den Brand in einem Mehrfamilienhaus unter Kontrolle gebracht. Drei Menschen fanden die Einsatzkräfte zunächst tot auf. Die Suche nach einem vermissten Säugling setzte sich noch bis in die Mittagszeit fort, bis auch das Kind schließlich nur noch tot geborgen werden konnte.

(ep)