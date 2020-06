Drei Einsätze alleine am Montag : Remscheider Feuerwehr hat am Pfingstwochenende viel zu tun

Die Feuerwehr in Remscheid hatte viel zu tun. Foto: Christian Breuer

Remscheid Reichlich zu tun hatte die Remscheid Feuerwehr am Pfingstwochenende. In der Nacht zu Montag wurde sie beispielsweise zu einem Waldbrand im Bereich der Lobachstraße im Stadtteil Honsberg gerufen.

Gegen 3.50 Uhr fuhren insgesamt 23 Mitglieder der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zur betroffenen Fläche an einem Steilhang unmittelbar an einer Wohnsiedlung. Dort standen mehrere Sträucher auf etwa 80 Quadratmetern in Flammen. Der Brand wurde rasch gelöscht.

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr ging ein Alarm wegen eines Lauben-Brandes an der Balkantrasse in Lennep ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf eine weitere Gartenlaube übergegriffen. Zu retten gab es nicht viel, zumal den Männern auch hier die enorme Trockenheit die Arbeit erschwerte.

Am Montagvormittag brannte schließlich Kochgut auf einem Herd an der Eschenstraße am Hohenhagen. Der Raum wurde von den Feuerwehrmännern entlüftet, Verletzte gab es nicht.

(red)