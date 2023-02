Heiße Diskussionen um Steueranhebung in Remscheid FDP: Grundsteuerpläne sind „ziemlich heftig“

„Ideenlos“ nannte CDU-Fraktionschef Markus Kötter am Freitag im Gespräch mit der Redaktion den Entwurf. „Steuern und Gebühren zu erhöhen kann nicht der alleinige Weg sein.“ Auch dass die Stadt weitere Geräte zur mobilen Tempoüberwachung anschaffen will, sieht er kritisch. „Von eigenen Sparanstrengungen in der Verwaltung habe ich jetzt nichts gemerkt.“ Seine Fraktion sei nicht bereit, Steuern zu erhöhen, um „Wunschprojekte der Verwaltung“ wie das am Honsberg geplante Ausbildungszentrum (RATZ) durchzusetzen. Fraktionskollege Dietmar Volk formulierte es weniger diplomatisch, nannte den Hebesatz-Vorschlag eine „Katastrophe“.