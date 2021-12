Remscheider Familie versucht Weihnachten so nachhaltig wie möglich zu feiern : Feiertage ohne viel Müll

Remscheid Die Familie Westenhöfer-Grammeth versucht Weihnachten möglichst nachhaltig zu verbringen. Das betrifft die Geschenke, aber auch das Essen.

Weihnachten ist ein ambivalentes Fest. Ambivalent deswegen, weil auf der einen Seite die Botschaft des Jesus-Kindes im ärmlichen Stall von Bethlehem ist, auf der anderen Seite aber der Kommerz und immer mehr Geschenke für viele Menschen im Mittelpunkt stehen. Sandra Westenhöfer-Grammeth, ihr Mann Armin und Sohn Severin wollen das nicht mehr in dieser Form mitmachen. „Wir sind nicht ganz Zero Waste – aber wir bemühen uns schon um ein möglichst nachhaltiges Fest“, sagt sie. So sei etwa der Weihnachtsbaum nicht bei einer Plantage gekauft worden, sondern komme von einem kleinen Stück Wald in Solingen, das sich im Familienbesitz befindet. „Dort holen wir jedes Jahr einen Baum, die Bäume sind nicht gespritzt und auch nicht gestaucht“, sagt Armin Westenhöfer. Gestauchte Bäume seien chemisch behandelt, so dass sie dichter wachsen würden. Der Baum werde an Heiligabend mit altem Christbaumschmuck behängt. „Der hing teilweise schon bei meiner Oma am Weihnachtsbaum“, sagt Sabine Westenhöfer-Grammeth.