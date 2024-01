Elternbeiträge in Remscheid Kita-Plätze bleiben günstig

So gibt es etwa auch eine Änderung für Pflegeeltern: Die müssen laut der neuen Vorlage keine Kita-Gebühren mehr zahlen. Allerdings sei auch das nur eine Formsache, so Cama: „Die Pflegeeltern konnten sich die Gebühren ohnehin wieder zurückholen, was für uns zusätzlicher Verwaltungsaufwand bedeutet hat. Das fällt jetzt weg, was aber finanziell keinen Unterschied bedeutet.“ Nach wie vor gibt es keine Unterscheidung zwischen Kindern unter drei Jahren und Kindern, die älter als drei Jahre sind. Auch das sei so politisch gewollt, sagt Cama.