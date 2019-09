OB Mast-Weisz: „Ich habe den Kaffee auf“ : DOC-Streit mit Wuppertal spitzt sich zu

RemscheidWuppertal Remscheid hat das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wuppertaler Verwaltung verloren. Gerichte sollen entscheiden.

Die Remscheider Stadtspitze bricht die monatelangen Verhandlungen mit der Wuppertaler Verwaltung über eine außergerichtliche Beilegung des DOC-Streits ab. „Ich kann keine ernsthafte Absicht der Verwaltung zu einem Klageverzicht erkennen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Mittwochvormittag. Man habe „nichts unversucht gelassen“, um einen Kompromiss zu finden, ergänzte Stadtdirektor Sven Wiertz (SPD) mit Bezug auf zahlreiche Gesprächsrunden.

Das Fass zum Überlaufen gebracht habe das Verhalten der Wuppertaler Stadtspitze in der vergangenen Woche. Da unterzeichneten Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) und Stadtdirektor Johannes Slawig (CDU) ein Papier, in dem sich DOC-Investor McArthurGlen zu größeren Veränderungen bei den Flächen unter anderem für die Warengruppen Sport und Bekleidung bereit erklärte. Neun Stunden später sei per Anruf erklärt worden, dass dieser Kompromiss politisch nicht haltbar sei.