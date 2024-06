Wie es nach der Europawahl in Remscheid weitergeht „Wir spüren auf jeden Fall eine Wechselstimmung“

Kann die CDU aus dem deutlichen Erfolg bei der Europawahl am Sonntag so viel Rückenwind für die Kommunalwahl im kommenden Jahr gewinnen, dass es zum Machtwechsel im Rathaus reicht? Fraktionschef Markus Kötter zeigte sich am Tag nach der Wahl im Gespräch mit der Redaktion vorsichtig optimistisch. „Wir spüren auf jeden Fall eine Wechselstimmung in der Stadt“, sagt Kötter.