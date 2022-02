Kritik vom Remscheider Bezirksvorsteher Otto Mähler : „Das DOC war eine heilige Kuh“

Otto Mähler (SPD) ist Vorsitzender des Bauausschusses. Foto: Jürgen Moll

Remscheid SPD-Bezirksbürgermeister Otto Mähler kritisiert nach dem Scheitern des Projekts mit dem Designer Outlet-Center die fehlenden Alternativ-Planungen.

Nach dem endgültigen Aus für die DOC-Pläne in Lennep kritisiert der Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Otto Mähler (SPD), das Fehlen eines Plan B in der Verwaltung. Er habe mehrfach in internen Diskussionen angeregt, dass man für den Fall eines Scheiterns des 170-Millionen-Projekt eine Alternativplanung brauche. Das sei abgelehnt worden. „Das DOC war eine heilige Kuh, man durfte nichts sagen“, berichtet Mähler. Für den langjährigen Bezirksbürgermeister ist das nicht nachvollziehbar. „Man hätte sich im kleinen Kreis doch schon mal Gedanken machen können, ohne das an die große Glocke zu hängen.“

Eine Analyse, warum das DOC am Ende vor Gericht gescheitert ist, helfe jetzt aber auch nicht weiter, sagte Mähler in Richtung von Markus Kötter. Der CDU-Fraktionschef hatte in unserer Zeitung Fehler im B-Plan als Ursache für das Scheitern der Pläne vor Gericht genannt. „Das Kind ist in den Brunnen gefallen, wir müssen nach vorne schauen“, sagt Mähler. Er regt an, dass sich die Lenneper Vereine und Gruppen schnell an einen Tisch setzen, um Ideen zu entwickeln. Gleichzeitig müsse die Politik „so schnell wie möglich ihre Hausaufgaben machen“.

Bedenken, dass es an Investoren mangeln könnte, um die DOC-Flächen zu entwickeln, hat Mähler nicht. „Ich bin davon überzeugt, dass es Investoren gibt, die diese Filetstücke gerne vermarkten. Aber wir in Remscheid müssen denen auch die Tür aufmachen und sie unterstützen.“ Das sei in Remscheid nicht immer der Fall, sagt Mähler etwa mit Blick auf die seit Jahren nicht von der Stelle kommenden Pläne für eine Bebauung an der Arturstraße in Hasten.

Dietmar Volk, Vorsitzender des CDU-Stadtbezirksverbands Lüttringhausen, rät dazu, in der aktuellen Situation den Blick nicht allein auf Lennep zu fokussieren, sondern größer zu denken. „Unser Problem kann nur gelöst werden, wenn man die ganze Stadt im Blick hat. Was wir brauchen, ist ein großer Wurf, ein Masterplan für Remscheid.“ Der müsse mehr umfassen als die Bebauung einer Fläche, für die er sich eine Wohnbebauung durchausvorstellen kann. „Die CDU steht dafür, dass mehr Eigenheime gebaut werden.“