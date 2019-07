Remscheider bei Weltrekord dabei : Mittendrin im siebten Ballonhimmel

Was für für ein Bild: Hunderte Ballons erheben sich bei der „großen Startlinie“ zeitgleich in die Lüfte. Foto: Dirk Herrmann

Remscheid Der Remscheider Dirk Herrmann hat gemeinsam mit 455 weiteren Ballonfahrern in Frankreich den bestehenden Weltrekord eingestellt.

Ein riesiger Campingplatz voll mit Menschen aus aller Welt, die die gleiche Faszination teilen. So präsentiert sich seit Sonntag die frühere US-Airbase von Chambeley in Lothringen in Frankreich. Alle zwei Jahre wird der verlassene Flugplatz in der Nähe vom Metz zum Mekka der Ballonfahrer und Luftfahrtfreunde. 3000 Piloten sind in diesem Jahr dabei, 400.000 Besucher werden erwartet. Das „Grand Est Mondial“ ist ein Event der Superlative.

Der Remscheider Dirk Herrmann ist zum zweiten Mal dabei – und darf sich seit Montag wieder Weltrekordhalter nennen. Denn der Heißluft-Ballon seines Teams mit dem Logo des Werkzeugherstellers Stahlwille war dabei, als 456 Ballons gemeinsam in den Himmel abhoben – exakt so viele wie vor zwei Jahren. Rekord zwar nicht getoppt, aber eingestellt.

Dirk Herrmann auf dem Flugplatz in Lothringen. Foto: Dirk Herrmann

Info Impressionen auf zwei Facebook-Seiten Informationen, Fotos und Videos von Dirk Herrmanns bisherigen Flügen finden sich auf den Facebook-Seiten „Stehplatz am Himmel“ und „Stahlwille Ballonteam“. Tourismus Rund um das Event werben die angrenzenden Regionen Frankreichs beim „Grand Est“ für ihre Reiseziele.

Die so genannte Graetline (die große Startlinie) ist der Höhepunkt dieses größten Treffens der Ballonfreunde in Europa. „Es kommen Teams aus der ganzen Welt“, berichtet Herrmann im BM-Gespräch. Neben dem imposanten Erlebnis des gemeinsamen Fahrens mit vielen anderen Ballons sei das ein wichtiger Grund, solche Events zu besuchen: die Fachgespräche, der Austausch mit anderen Piloten. „Die haben zum Teil eine völlig andere Technik an ihren Ballonen“, berichtet der Zukunftsforscher, der vor 30 Jahren eher zufällig das Ballonfahren für sich entdeckte.

An dem Anblick, den die Welt bei sanftem Dahinschweben in 300 Meter Höhe bietet, kann sich der Remscheider nicht satt sehen. Begeistert berichtet er von der Vielfalt der Landschaft, die die grenznahe Region bietet. So ist etwa die Mosel hier deutlich breiter als auf deutscher Seite, Felder der Landwirtschaft dehnen sich in einer Größe unter dem Korb aus, die man so höchstens noch aus dem Osten Deutschlands kennt, beschreibt Herrmann seine Eindrücke.

Damit beim Weltrekordstart am Montag nichts schiefging, wurde Sicherheit groß geschrieben. Für alle Piloten gab es vorab eine gründliche Einweisung zu Wind- und Wetterverhältnissen. Die Gültigkeit der Fluglizenzen wurde im Vorfeld schon bei der Anmeldung geprüft. „Die große Startlinie“ ist nichts für Hobbypiloten. Wichtig sei, dass man nicht zu schnell aufsteige. So verhindere man, mit dem Korb eines darüber schwebenden Ballons zu kollidieren. Dass sich die Hüllen beim gemeinsamen Aufsteigen berühren, sei nicht so dramatisch, sagt Herrmann. Ein Korb dagegen, kann der Außenhaut Schaden zufügen.

Der erfahrene Remscheider Ballonpilot ist schon viel rumgekommen durch seine Leidenschaft, schwebte 2016 über das Tal der Könige in Ägypten, überquerte 2017 im Ballon den Ärmelkanal von Dover nach Calais. Das hat seine Begeisterung über die heimische Region aber nicht gemindert. „Das Bergische Land zählt zu den fünf Top-Regionen für Ballonfahrer“, sagt Herrmann und berichtet begeistert von seinen Ballonfahrten über den Naturpark Bergisches Land. „Wo sonst können Sie während einer Tour neun Talsperren sehen“.