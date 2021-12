Vorfall im Ruhrgebiet : Remscheider bedroht Mann am Hbf Dortmund

Remscheid/Dortmund Ein Remscheider ist am Freitagmorgen festgenommen worden, nachdem er in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof Dortmund gegen 5 Uhr einen Angestellten bedroht haben soll.

Er flüchtete zunächst, doch Bundespolizisten fahndeten nach dem 33-jährigen Remscheider und konnten ihn wenige Minuten später auf einem Bahnsteig stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte ein Messer und stellten es sicher.

Die Bundespolizei wird die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras anfordern und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein, heißt es.

(red)