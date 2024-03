Aus 22 Nationen Remscheider Bäckerei Evertzberg bietet Arbeitsplätze für Flüchtlinge

So gut wie jeder liebt Brot, doch nur die wenigsten von uns würden sich dafür freiwillig tagtäglich um zwei Uhr morgens in eine Backstube stellen, Teig zusammenrühren, kneten und formen, um Brot und Brötchen frisch für den Frühstückstisch vorzubereiten. Wie mittlerweile viele Handwerksbetriebe leiden auch Bäckereien am Fachkräftemangel. Oliver Platt, Geschäftsführer der Bäckerei Evertzberg, hat einen gangbaren Weg gefunden, um seine Remscheider Backstube mit motiviertem Personal zu bestücken. Allerdings ist dieser Weg mit sehr viel persönlichen Engagement verbunden.