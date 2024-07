Politik in Remscheid Einigkeit bei der Ampel mit Fokus auf Verkehr und Stadtentwicklung

Auch Schichel betonte, es gebe Themen, bei denen er zukünftig bei der Stadt „den Finger in die Wunde legen“ wolle. „Das ist zum einen das Thema Klimafonds. Zum anderen das Thema Solaranlagen auf städtischen Dächern.“ Dass keine neuen städtischen Gebäude ohne Fotovoltaik auf den Dächern mehr gebaut werden sollen, ist eigentlich längst beschlossene Sache. Eigentlich. Denn direkt nach dem Beschluss wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Bergisch Born auf den Weg gebracht. Dessen Dach glänzt nicht etwa mit den Paneelen einer PV-Anlage, sondern mit dem Fehlen ebenjener. „Hier hat sich leider ergeben, dass sich die Installation der Module nicht gelohnt hätte“, erklärte Schichel. „Der Strom wäre weder einspeisbar gewesen, noch hätte er in dem Gebäude direkt verbraucht werden können.“ Denn das Gerätehaus ist nur wenige Stunden in der Woche fest besetzt. Deshalb sollen nun „intelligente Wege“ gefunden werden, um in solchen Situationen die Energie dennoch nutzbar zu machen. Das gleiche Problem erwarte man auf der Deponie, ergänzte Chudzinski. Hier soll unter anderem ein Freizeit-Angebot geschaffen werden.