Corona-Beauftragte in Remscheid : Ohne erhobenen Zeigefinger

Remscheid In vielen Sportvereinen ist trotz Corona wieder annähernd Normalität eingekehrt. Das ist strengen Hygienekonzepten zu verdanken und engagierten Menschen, die für die Umsetzung sorgen.

Pascal Pawlowski hat eine Funktion übernommen, um die er nicht zu beneiden ist: Der 22-jährige Chemiestudent ist seit Anfang Juni der neue Corona-Beauftragte des Sportclubs Rot-Weiß Remscheid. Damit ermöglicht der designierte Sportwart in seinem Verein das, was vielen ambitionierten Tennisfans wochenlang gefehlt hatte: „Wir können nun dank unserer strengen Schutzmaßnahmen seit dem 11. Juni wieder Medenspiele austragen.“

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen Leitfaden für Vereine entwickelt, mit Empfehlungen zur Abfrage des Gesundheitszustandes und zur „Minimierung der Risiken in allen Bereichen“. So wird etwa nahegelegt, dass Eltern beim Training möglichst fernbleiben sollen, Trainingsstationen in möglichst großem Abstand zueinander aufgebaut und Bälle mit Seifenlauge vor und nach dem Training desinfiziert werden.

Doch Pawlowski sieht die Sache nüchtern: „Ich wusste, dass die Dringlichkeit bei der Benennung eines Corona-Beauftragten sehr hoch war. Deshalb war ich sofort bereit, dieses Amt zu übernehmen, als mich der Vorstand fragte.“ Dessen Vorsitzende ist seit Jahren Anja Wessel. Die engagierte Tennis-Funktionärin gibt zu, dass sie froh war, „als sich Pascal bereit erklärte, für die Umsetzung unseres Hygienekonzepts zu sorgen“. Die Benennung eines Corona-Ansprechpartners gegenüber dem Landesverband „war eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung des Wettspielbetriebs“. Sie selbst sei als Beauftragte nicht in Frage gekommen: „Ich hatte schon mit der Ausarbeitung eines Konzepts, das sich in unserem weitläufigen Verein umsetzen lässt, reichlich zu tun.“

So pragmatisch sieht es auch Jörg Musset vom Spiel- und Sportverein Bergisch Born. Der Sportliche Leiter des traditionsreichen Fußballvereins hatte mit seinem Team ebenfalls viel Arbeit mit dem passenden Konzept für den Trainingsbetrieb. Kein Verein sei umhingekommen, „sich zu überlegen, wie man was genau umsetzt“. Musset nennt als Beispiel die Abfrage des Gesundheitszustandes vor den Trainingseinheiten: „Das haben wir über einen Risiko-Fragebogen gelöst, der auch in digitaler Form existiert.“ Wer aus den 19 Mannschaften mittrainieren wollte, „musste bis zum Beginn der jetzigen Sommerpause vor jedem Training immer aufs Neue die sechs Fragen beantworten“. Wer das nicht tat, „wurde wieder nach Hause geschickt“.

Ähnlich strikt geht es auch bei der LG Remscheid zu, wo das Training in den Ferien weiterläuft. Um dabei kein Corona-Risiko einzugehen, hatten sich schon lange vor Beginn der Neuaufnahme von Trainingseinheiten am 8. Mai vor allem die erfahrenen Übungsleiter Thomas Velten und Ina Garweg unzählige Gedanken gemacht. „Wir konnten schließlich nicht einfach nur die Leitlinien des Dachverbands publizieren“, sagt Garwegt. Am Ende habe man sich bei der Auswahl, wer zuerst wieder trainieren darf, auch daran orientiert, „welche Sportler in diesem Jahr noch an Wettkämpfen teilgenommen hätten, wenn sie erlaubt gewesen wären“. Dann habe man ein Schreiben verschickt, „das nicht nur alle Athleten, sondern auch die Erziehungsberechtigten unterschreiben mussten“. Das Ziel: „Niemand sollte ins Stadion Reinshagen kommen, ohne die für uns geltenden Corona-Leitlinien zu kennen und zu wissen, dass wir bei Missachtungen konsequent vom Training ausschließen würden.“