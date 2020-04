Gesundheit in Remscheid : 80 Remscheider positiv auf Coronavirus getestet

Remscheid Mit einer Veränderung von 69 auf 80 Personen gibt es am Donnerstag einen prozentual deutlichen Sprung bei der Zahl der positiv auf das Coronairus getesteten Remscheider.

Die Stadt weist darauf hin, dass in den Remscheider Krankenhäusern auch Patienten aus anderen Städten behandelt werden. Wie viele Menschen in der Stadt tatsächlich das Virus in sich tragen, ist immer schwerer zu sagen. Die Dunkelziffer, so die Stadt, „dürfte deutlich höher sein“.