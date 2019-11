Recycling im Bergischen : Millionen aus der Asche

Geschäftsführer Frank Schlenz zeigt das Ergebnis des Sortier-Prozesses. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wuppertal / Remscheid In einer modernen Aufbereitungs-Anlage in Cronenberg werden aus der Schlacke der Müllverbrennungsanlage wertvolle Rohstoffe aussortiert. Remscheid profitiert davon.

Es ist ohrenbetäubend laut, eng, der Boden unter den Füßen vibriert, alle Farben außer einem matten Grau scheinen aus der Welt herausgewaschen zu sein. In der Luft hängt Staub, der leicht im Hals kratzt.

Das Innere der Rostasche-Aufbereitungsanlage auf dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal (AWG) in Cronenberg ist kein sehr gemütlicher Ort. Dass eine knapp 20-köpfige Gruppe aus dem Werkausschuss der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) hier am Dienstagabend fast die Dauer eines Fußballspiels verbrachte, hat gleich mehrere gute Gründe.

Info Städte und Kreise lasten die Müllverbrennung aus Einzugsbereich Der Müll von insgesamt 1,4 Millionen Bürgern aus dem Einzugsgebiet des EKO-City-Verbundes landet in der Müllverbrennung der AWG. Eine zweite kleinere Anlage für eine Million Einwohner steht im Ruhrgebiet. Hitze Auf 850 Grad werden die Öfen in der Anlage erhitzt. Vier Kessel sind jeweils parallel im Einsatz, einer dient als Reserve. Heiße Quellen Gleich unterhalb der Müllverbrennungsanlage auf Korzert liegt das Freibad Neuenhof. Seine Becken werden aus der Abwärme des Kraftwerks geheizt. Es hat auch im Winter geöffnet und wird von einem Verein betrieben.

Der pragmatischste Grund: Die Remscheider Bürger profitieren von der durch die AWG-Tochter WVW betriebenen Anlage. Aus dem Gewinn, den die WVW durch den Verkauf von Eisenmetall und Nichteisenmetallen wie Aluminium oder Kupfer erzielt, flossen im vergangenen Jahr drei Millionen Euro in den Topf der Abfallwirtschaftsgesellschaft EKO City. Diesem Müllentsorgungs-Verbund gehört seit der Gründung auch Remscheid an. Das zahlt sich für seine Bürger in Müllgebühren aus, die deutlich niedriger sind als in Nachbarkommunen.

Ein guter Teil des Restmülls, der im Heizkraftwerk in der Nähe des Burgholz-Tunnels verbrannt wird, kommt aus Remscheid. In den fünf großen Öfen wird daraus Energie gewonnen. Rund ein Viertel der Müllmenge bleibt allerdings am Ende des Prozesses als Schlackemasse über. Sie wird seit einigen Jahren in einer der modernsten Anlagen Europas in ihre Einzelteile aufgespalten und sortiert. Das, was verwertbar ist, wird verkauft.

Bis dahin ist es allerdings ein sehr aufwändiger Weg. Nachdem größere Eisenteile wie Autofelgen oder Gitterroste oder Fahrradrahmen von großen Magneten herausgezogen wurden, wird die Schlacke zunächst bis zu drei Wochen unter einem großen Zeltdach gelagert, um sie zu trocknen. Dann kippen Radlader die Aschemasse durch ein Gitterrost, das maximal Stücke in der Größe von 40 mal 40 Zentimeter durchlässt. Insgesamt 53 Förderbänder transportieren das Gemisch dann durch die Anlage. Es wird sortiert, aufgewirbelt, geschüttelt und in vielen Zwischenschritten in immer kleinere Bestandteile gesiebt. Unbrauchbares wird unterwegs immer wieder über Klappen entsorgt.

Nach der letzten Station präsentiert WVW-Geschäftsführer Frank Schlenz den Besuchern in einem tellergroßen Sieb, das an alte Goldgräberfilme erinnert, eine Mischung aus einigen Millimeter großen Partikeln. Was für das ungeübte Auge recht ähnlich aussieht, teilt Schlenz schnell in Spreu und Weizen. Er greift kleine Kupfer- oder Aluminiumteilchen heraus. Auch Gold finden sie hier regelmäßig. Es stammt aus Mobilfunktelefonen oder anderen Elektrogeräten. Mit Wirbelstromtechnik werden an einer anderer Stelle auch noch kleinste wiederverwertbare Partikel erfasst. Eine sehr dreckige Station der Anlage, die Schlenz seinen Besuchern nicht zumuten will. Die sind auch so schon genug beeindruckt.

„Auch eine Müllverbrennung ist eine Verwertungs-Anlage“, sagt Michael Zirngiebl, Betriebsleiter der Technischen Betriebe Remscheid, als die Ausschussmitglieder später im siebten Stock des AWG-Bürogebäudes noch zusammensitzen. Zirngiebl hat den Besuch auf den Wuppertaler Südhöhen angeregt. Ihn ärgert das schlechte Image der Verbrennungsanlagen im Vergleich etwa zum System der Mülltrennung über den Gelben Punkt. Dort sei keineswegs immer klar, wo der zuvor säuberlich getrennte Müll am Ende lande. Ein Joghurtbecher etwa lasse sich in Gänze gar nicht recyceln.