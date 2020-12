Ansichtssache in Remscheid : Zwischen Mutmachen und Majestätsbeleidigung

Meinung Remscheid Politische Diskussion in Zeiten der Pandemie ist eine Gratwanderung. In der Seestadt auf dem Berge gelingt sie aktuell nicht immer.

Politik in Corona-Zeiten – das ist nicht nur auf Bundes- und Landesebene gerade ein Balanceakt. Natürlich wollen sich auch in der Zeit der Pandemie die Parteien und Fraktionen in Remscheid positionieren. Auch zur Gesundheitspolitik. Das ist ihr gutes Recht.

Ein Beispiel, wie schwer es ist, in dieser angespannten Situation den richtigen Ton zu treffen, ist auch die jüngste Pressemitteilung der Vorsitzenden der Senioren-Union, Elke Rühl. Die frühere CDU-Landtagsabgeordnete sorgt sich um ältere Menschen, die keine Familie haben, die in der Pandemie noch mehr isoliert sind und dem nun bevorstehenden Weihnachtsfest mit Sorge entgegensehen. Rühl schlägt eine ehrenamtliche Hilfs-Hotline durch das Senioren-Büro vor. Eine gute Idee.

So läuft die Sterbebegleitung von Corona-Patienten in Altenheimen

Pandemie in Düsseldorf : So läuft die Sterbebegleitung von Corona-Patienten in Altenheimen

Standort in Erkelenz : Corona-Impfzentrum geht ab Dienstag in Betrieb

Kritik an der Verwaltung dürfe auch in Krisenzeiten nicht als Majestätsbeleidigung aufgefasst werden, forderte in dieser Woche Rühls neuer Parteikollege Dietmar Volk. Der kaufmännische Direktor der Stiftung Tannenhof wunderte sich, dass der Oberbürgermeister auf Fragen der CDU etwa zum Notkrankenhaus und zum Impfzentrum dünnhäutig reagiert habe. Natürlich darf die CDU den OB kritisieren und Fragen stellen. Seine Reaktion darauf in einer neuen Pressemitteilung zu thematisieren wirkt aber wie des Guten zu viel. Geht es um die Sache oder nur darum, den OB zu ärgern?