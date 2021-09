Remscheider Innenstadt : Zwei Schwerverletzte bei Messerstecherei am Allee-Center

Innenstadt Nach einer Schlägerei und mehreren Messerstichen in Remscheid hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Zwei Personen waren schwer verletzt worden.

Am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr war es an der Konrad-Adenauer-Straße – im Bereich der Bushaltestellen am Allee-Center – zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Personen gekommen. Zwei von ihnen wurden dabei schwer verletzt.

Der Tat gingen Streitigkeiten und eine Schlägerei in der Buslinie 655 voraus, nachdem alle Beteiligten gemeinsam am Quimperplatz in den Bus gestiegen waren. Als die fünf Personen, bestehend aus einer zweiköpfigen Personengruppe und einem Trio, den Bus an der Konrad-Adenauer-Straße verließen, eskalierte die Situation.