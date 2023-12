Rettung über Leiter und mit Sprungkissen Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Remscheid

Remscheid · Zwei schwerverletzte Personen forderte nach Angaben der Feuerwehr ein Brand am späten Mittwochabend in einer Pension an der Neuenkamper Straße.

28.12.2023 , 12:27 Uhr

Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Tim Oelbermann

Einer Pressemeldung der Feuerwehr zufolge wurde um 23.08 Uhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem Brand in der Unterkunft für mittellose Menschen alarmiert. Dort stellte sich heraus, dass ein Zimmer im Erdgeschoss vollständig brannte und mehrere Bewohner in der Pension vermisst wurden. Der Treppenraum der Pension war bereits vom Brandrauch betroffen. Weitere Einsatzkräfte, darunter die Löscheinheiten Nord der Freiwilligen Feuerwehr, wurden hinzu alarmiert. Eine Person wurde über die Steckleiter gerettet, eine weitere Person durch das Sprungpolster. Zwei weitere schwer verletzte Personen wurden durch Trupps der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Eine Person musste reanimiert werden. Insgesamt waren elf Personen von dem Brand betroffen, zwei wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken in Köln-Mehrheim und Bochum sowie eine weitere ins Sana Klinikum Remscheid gebracht. Die Verletzten erlitten dem Feuerwehreinsatzleiter Sebastian Huß zufolge schwere Verbrennungen. Es bestand zudem der Verdacht auf eine Rauchvergiftung. Da die Pension aufgrund des Feuers unbewohnbar ist, wurden acht Personen im Essential by Dorint-Hotel zur Notunterbringung gebracht. Die Nachlöscharbeiten konnten gegen 1.15 Uhr beendet werden. Dabei wurden Fassadenteile abgetragen. Wie Polizeisprecher Andreas Reuter auf Redaktionsanfrage bekannt gab, ermittelten im Laufe des heutigen Donnerstag die Beamten der Kriminalpolizei vor Ort zu der Ursache des Brands. Noch seien dazu jedoch keine Einzelheiten bekannt. Auch zum Sachschaden könne die Polizei derzeit noch nichts sagen: „Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht zu beziffern.“ Bereits 2016 brannte es in dem Gebäude. Damals wurde ebenfalls einer der Bewohner verletzt, die restlichen damals zwölf Bewohner fanden in einer Notunterkunft der Caritas Unterschlupf. Das entsprechende Haus hatte der Besitzer und Pensionsbetreiber Philipp Dreßen wieder instandgesetzt.

