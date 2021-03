Straßenverkehr in Remscheid : Zwei schwere Autounfälle am Samstag

Zwei schwere Autounfälle am Samstag

Straßenverkehr in Remscheid

Auf der A 1 bei Remscheid landete am Samstagnachmittag ein Wagen neben der Fahrbahn auf dem Dach. Foto: Ralf Kollmann

Remscheid Gleich zwei schwere Autounfälle hat es am Samstag in der Seestadt auf dem Berge gegeben – und zwar auf der B 51 und der Autobahn 1.

In der Nacht zu Samstag war ein 25-Jähriger mit seinem Opel Astra auf der B 51 in Richtung Lennep unterwegs, als er gegen 2.20 Uhr in Höhe der Oberstraße plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor.