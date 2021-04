Remscheider verurteilt : Zwei Jahre Jugendhaft für Attacke in Asylunterkunft

Remscheid/Wuppertal „Nur“ zwei Jahre Jugendhaft nach versuchtem Totschlag, vorsätzlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung hört sich nach üblichen Maßstäben extramild an. Wo liegen die Gründe für dieses Urteil?

Im Teufelskreis von schroff abgelehntem Asylantrag (Begründung: „Wenn er Angst vor den Taliban hat, kann er sich ja in der Großstadt verstecken“), fehlender Arbeitserlaubnis und jederzeit widerrufbarer Duldung landete er in der Asylunterkunft an der Königstraße. In sein Zimmer wurde ihm dann ein jüngerer Asylbewerber aus Guinea zugesellt, auch mit einer schwierigen Geschichte, aber mit völlig unterschiedlichem Lebensentwurf. Rauchen, laute Musik vom Handy und Alkoholgenuss des Afghanen waren Gründe für heftige Ablehnung. „Keine gute Idee, die beiden in ein Zimmer zu stecken“ befand der Vorsitzende Richter während des Prozesses stirnrunzelnd.