Outlet-Pläne in Remscheid Zwei Investoren wollen DOC bauen

Lennep · Die Unternehmerfamilie Dommermuth will ein Outlet-Center mit 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in Lennep errichten. Die Pläne haben auch den ursprünglichen DOC-Investor McArthurGlen wieder an den Start gebracht.

01.03.2023, 19:15 Uhr

Sicht auf das Center aus der Vogelperspektive von der Ringstraße aus. Foto: Graf Architektur GmbH