Sicherheit in Remscheid Zwei Feuerwehren unter einem Dach

Bei prächtigem Sonnenschein trat der Dachdeckermeister am Samstagvormittag auf den künftigen Balkon des Obergeschosses der neuen Wache in Bergisch Born. In traditioneller Handwerkmanier und mit einem randvoll gefüllten Weißweinglas in der Hand sprach er vor zahlreichen Besuchern seinen Richtspruch, um im Anschluss den ausgetrunkenen Glaskelch auf dem Rohbauboden zu zerschmettern. Denn Scherben, sagte der in Kluft gekleidete Meister, bringen bekanntlich Glück.