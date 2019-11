Kulturpolitik in Remscheid : Zuschauerzahlen im Teo Otto Theater stabil

Remscheid Für die Crossover-Veranstaltungen sind die Karten im Teo Otto Theater schnell ausverkauft. Zu den Philharmonischen Konzerten kommen immer weniger Zuhörer.

Zum ersten Mal bildet die Statistik auch die Besucher der kostenfreien Veranstaltungen ab wie das Konzert am „Tag der Deutsche Einheit“ und die Stadtteilkonzerte der Bergischen Symphoniker. Sie schlagen mit einer vorsichtig geschätzten Platzausnutzung von 90 Prozent zu Buche. Wahrscheinlich seien es mehr Besucher. Karten für Crossover-Veranstaltungen sind in Remscheid schnell vergriffen. Zu denen zählen Aufführungen wie „Ben Waters in Concert“, Rockin’ around the Xmas Tree“ oder „Russian Circus on Ice“. Da sind alle 650 Plätze belegt. Das gleiche gilt auch für die On-Fire-Konzerte mit dem Orchester.