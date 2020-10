Neue Bänke auf der Remscheider Allee : Zur Halbzeit schon 400 Stimmen beim Probesitzen

Innenstadt Noch bis zum 23. Oktober können Remscheider und Besucher der Stadt darüber abstimmen, welche Sitzmöbel auf der Alleestraße aufgestellt werden sollen.

Wer den digitalen Weg bevorzugt, gelangt über an den Bänken angebrachte QR-Codes zur Abstimmungsseite. Auf der Homepage des Innenstadtmanagements www.maqsi.de sind zudem alle Informationen rund um das Probesitzen aufbereitet. Auf analogem Weg ist eine Stimmabgabe im Foyer des Rathauses, in der Sparkasse, im Allee-Center sowie im Innenstadtbüro Markt 13 beziehungsweise außerhalb der Öffnungszeiten des Innenstadtbüros im Seniorenbüro Alte Bismarckstraße 4 möglich. Dort gibt es auch Stimmzettel.

Das Ergebnis werde auf jeden Fall umgesetzt, versprach Baudezernent Peter Heinze beim Start am 9. September. Sollten zwei Modelle im Ergebnis nahe beieinanderliegen, sei auch denkbar, beide aufzustellen. Gekauft werden sollen mindestens 38 Bänke, sagte Stadtplanerin Christina Kutschaty. Für die vorhandenen, in die Jahre gekommenen Modelle gibt es keine Ersatzteile mehr. Heinze freut sich über die gute Beteiligung an der Abstimmung. Er möchte solche Online-Formate künftig öfter einsetzen.