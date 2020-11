Ansichtssache in Remscheid : Zukunftswerkstatt Lennep

Meinung Lennep In der angespannten Lage nach dem DOC-Urteil wird ein Grüner Bürgermeister in Lennep. Spätestens auf den zweiten Blick ist das eine gute Idee.

Mit einem positiven DOC-Urteil kurz nach der Wahl so richtig in die neue Wahlperiode durchstarten. Diese Hoffnung vor allem der drei den SPD-Oberbürgermeister unterstützenden Ratsfraktionen hat Ende Oktober in Münster einen herben Dämpfer erlitten.

Statt Rückenwind gibt es neue Stolperfallen. In der Lenneper Warteschleife droht mit der SG Hackenberg der erste vermeintliche Gewinner des Outlet-Geschäfts als Verlierer dazustehen. Der Frust ist groß. Zugleich werden die Rufe immer lauter, die fordern, dass die mit so viel Potenzial ausgestattete Lenneper Altstadt nicht noch länger auf den nun noch mal einige Jahre später erwarteten Ansturm der Outlet-Kunden warten kann, um aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden.

Dass in dieser schwierigen Situation ein Grüner den Job des Bezirksbürgermeisters in der einstigen Kreisstadt übernimmt, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Schließlich wurde die Sonnenblumen-Partei von den DOC-Gegnern immer am meisten dafür gescholten, dass sie diesem Projekt zugestimmt hat.