Ansichtssache Die nächste Problem-Immobilie in der Innenstadt

Der Eindruck, das es gerade hakt im Rathaus, drängt sich auf, wenn nun eher zufällig durch eine Nachfrage aus der Politik publik wird, dass man als Zwischenlösung einen Vertrag mit einer Firma abschließen will, die im Kolleg „Hauswächter“ mit schnell kündbaren Verträgen unterbringen möchte. So genau scheint die Stadt also selbst noch nicht zu wissen, was sie dauerhaft mit dem Grundstück vorhat.