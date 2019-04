Kultur in Remscheid : Zu wenige Interessenten für Kulturbörse

Remscheid Das geplante Treffen der Kulturschaffenden am 11. und 12. Mai im Teo Otto Theater findet nicht statt. Die geringen Anmeldezahlen rechtfertigen den großen Aufwand nicht, sagt Claudia Sowa.

Wenn man sich nicht kennt, kann man nichts miteinander machen – so lautet die Grundidee der bisherigen zwei Kulturbörse, die 2014 und 2016 im Teo Otto Theater stattgefunden haben. Im Mai sollte es ein neues Treffen über zwei Tage geben. Das war die einhellige Meinung der Teilnehmer eines Kulturdialogs im Februar. Aus der bekundeten Bereitschaft der über 40 Gäste folgten aber keine Anmeldungen. „Die Kulturbörse findet in diesem Jahr leider nicht statt“, sagt Claudia Sowa, Leiterin des Westdeutschen Tourneetheaters.

Statt der erhofften 40 Teilnehmer sei man nur auf etwa die Hälfte gekommen. „Das ist eindeutig zu wenig für den großen Aufwand“, sagt Sowa. Aus ihrer Sicht hat die freie Szene damit eine Chance vertan, sich in einem professionellen Rahmen präsentieren zu können. Über die Gründe für den Mangel an Resonanz will Sowa nicht spekulieren. „Mich wundert aber in dieser Stadt nichts mehr“, sagt sie.