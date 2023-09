Ausbildungsmarkt in Remscheid Jugendliche wollen sich nicht mehr entscheiden

Die heutige Generation an Schulabgängern habe zudem auch andere Anforderungen an Arbeitgeber als früher. „Die wollen mehr Nachhaltigkeit und eine bessere Work-Life-Balance.“ Hier seien viele Arbeitgeber auch bereit, sich anzupassen. Ein Hindernis sei eher, wenn jemand sehr festgefahren auf einen Berufswunsch sei. So wollten unter anderem in Remscheid etwa viele junge Frauen Kauffrau für Büromanagement oder medizinische Fachangestellte werden. Unter Männern ist etwa der Beruf des Kfz-Mechatronikers sehr beliebt. Insgesamt seien kaufmännische Berufe aller Art auch in diesem Jahr am beliebtesten. „Es ist einfach schwierig, wenn man so auf den einen Beruf fixiert ist“, sagt Regina Wallau. Sie rate in diesem Fall dazu, auch den örtlichen Suchradius zu erweitern.