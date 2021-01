Corona-Impfungen in Remscheid : Altenheim erhält zu viele Impfdosen – Stadt impft Freiwillige

Corona-Impfungen in Remscheid

Im Pflegeheim Haus Lennep wurde am Freitag geimpft. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Remscheid Deutlich mehr Impfdosen als bestellt sind heute für die Erstimpfung von Bewohnern und Pflegepersonal im Alten- und Pflegeheim Haus Lennep angeliefert worden. Insgesamt 162 Impfdosen der Firma Biontech wurden dort hin gebracht, obwohl viel weniger Impfstoff angefordert worden war, berichtet die Stadt.

Im Haus wollten nur 15 Bewohner sich impfen lassen, teilte die Stadt am Abend mit. Das Heim war kurz vor Weihnachten stark von Corona-Infektionen betroffen, viele Bewohner starben an oder mit dem Virus. Andere überstanden die Infektion. Auch 17 Mitarbeiter der Einrichtung wurden am Freitag geimpft.