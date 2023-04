Internationale Ermittlungen auch in NRW Zollfahndung schlägt in Remscheid zu

Remscheid · Bei einer großangelegten gemeinsamen Zollfahndungsaktion in Paris, Bayern und NRW sind in Remscheid am 14. März zwei von insgesamt vier illegalen Herstellungsbetrieben lokalisiert worden, in denen Wasserpfeifentabak hergestellt wurde.

03.04.2023, 14:00 Uhr

Mehrere hundert Kilogramm illegal hergestellter Wasserpfeifentabak wurden sichergestellt. Foto: Zollfahndungsamt München

Von Daniele Funke