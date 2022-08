SPD in Remscheid-Lennep fordert Kötter zur Amtsniederlegung auf : Zoff nach der Bürgermeisterwahl

Lennep Der Vorwurf der Lenneper Sozialdemokraten: Markus Kötter habe bei seiner Wahl zum Bezirksbürgermeister die Unterstützung der AfD geduldet.

Keine 24 Stunden nach der in geheimer Abstimmung vollzogenen Wahl von Markus Kötter (CDU) zum Bezirksbürgermeister von Lennep hat der neue Vorsitzende der SPD Lennep, Daniel Pilz, Kötter nahegelegt, sein Amt „umgehend“ niederzulegen. Die SPD ist überzeugt, dass die knappe Mehrheit für Kötter (6:5 Stimmen) durch die Stimme des AfD-Vertreters in der Bezirksvertretung Lennep zustande gekommen ist. Damit unterlaufe die CDU „offen und unverhohlen“ eine Verabredung aller demokratischen Fraktionen und Gruppen aus dem Jahr 2009. Damals zog Pro Remscheid in den Rat ein. Tenor: Stimmen aus dem rechten Lager dürfen nicht zur Mehrheitsbildung genutzt werden. „Das ist der stolzen Tradition Lenneps schlicht und einfach nicht würdig“, sagt der Sprecher der SPD in der BV, Jürgen Kucharczyk.