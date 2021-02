Prozess gegen Remscheider : Zeugenaussagen deuten auf Beziehungstat hin

Remscheid/Wuppertal Im Prozess gegen einen Mann und eine Frau aus Syrien, die sich wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung zu verantworten haben, wurden Polizeibeamte als Zeugen vernommen.

Die bisherigen Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es sich bei den Übergriffen des Mannes auf die 24-Jährige um eine Beziehungstat handeln könnte. Beide sollen sich in einem Deutschkurs begegnet sein zu einem Zeitpunkt, als die Mutter einer Tochter noch verheiratet gewesen sei. Nach der Trennung soll sie der Angeklagte zu einer Beziehung gedrängt haben. Um ihm mitzuteilen, dass sie das nicht wolle, sei sie im März in die Wohnung der wegen Beihilfe angeklagten Nachbarin des Mannes gekommen. Die Frau habe sie genötigt, den Angeklagten gemeinsam in dessen Wohnung aufzusuchen. Der wiederum habe das Opfer zwingen wollen, ihn zu heiraten. Das habe sie abgelehnt, daraufhin soll er sie mit einem Gürtel und mit einem Messer verletzt haben.

Um sie an der Flucht zu hindern, soll er sie an den Haaren auf den Boden gezogen und sie dazu gezwungen haben, ihm 10.000 Euro zu geben. Andernfalls würde er intime Fotos einer angeblichen Affäre mit einem Friseur an die Brüder der Frau schicken, um die verletzte Familienehre zu dokumentieren. Dazu habe er auch behauptet, den Übergriff gefilmt zu haben. Er habe damit gedroht, das Handyvideo an die Eltern des Opfers schicken zu wollen.