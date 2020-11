Remscheider vor Gericht : Zeugen schildern Details im Vergewaltigungsprozess

Die Öffentlichkeit war bei dem Prozess am Mittwoch wieder zugelassen. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid/Wuppertal Im Fall des 45-jährigen Remscheiders, der vor bald fünf Jahren in der damaligen Wohnung in Burgdorf seine damals 15-jährige Tochter vergewaltigt haben soll, war die Öffentlichkeit wieder zugelassen.

Die damals an der Verhaftung in der Westkotter Straße in Wuppertal-Barmen beteiligten Beamten steuerten weitere Einzelheiten bei.