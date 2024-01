Autos kollidieren in Remscheid Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall: Am Freitagmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der Haddenbacher Straße in Richtung Remscheider Straße. Ein 48-Jähriger bremste mit seinem Dacia. Daraufhin fuhr ihm ein 27-Jähriger mit seinem Opel auf. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.